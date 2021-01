La difficile vie d'artiste à l'ère Covid

Un monde en suspens : c’est ainsi qu’on pourrait décrire l’univers culturel, depuis que la pandémie de coronavirus a fait irruption dans notre quotidien. Les milieux artistiques sont durement touchés : les musées sont contraints de fermer leurs portes, les concerts et spectacles sont reportés, voire annulés… Les artistes, techniciens, gérants de salles et autres professionnels du domaine culturel doivent vivre au ralenti. Depuis le mois de mars 2020, ils naviguent dans le flou, et sont parfois très affectés psychologiquement et financièrement.





Un quotidien pas vraiment inspiré

Aux Franches-Montagnes, Félicien Lia, musicien, et Laurence Maître, comédienne, se retrouvent cet hiver pour créer une pièce pour le Théâtre du Jura. Ils espèrent que cette oeuvre pourra être jouée au mois de juin, et que d'ici là, le monde de la culture (et le monde tout court) auront retrouvé un peu de normalité. Les deux artistes sont unanimes, c'est compliqué d'être un acteur culturel actuellement :