Un programme déjà obsolète pour le CCL

Le CCL doit faire face au casse-tête des mesures sanitaires. Le centre culturel de St-Imier vient de publier son programme pour ce début d’année. Un programme qui voit déjà son lot d’annulations et de report, et pour cause : la saison était bouclée fin novembre, le programme a été imprimé fin décembre, et les dépliants envoyé seulement deux jours avant les nouvelles mesures fédérales du 13 janvier, qui interdisent les manifestations culturelles. Patrick Domon, animateur et médiateur au CCL, explique les raisons qui ont poussé les organisateurs a prévoir ce programme malgré la situation incertaine :