St-Imier: feu causé par un défaut de construction

La police cantonale bernoise a terminé son enquête sur l’incendie du 13 janvier à la rue Pierre-Alin St-Imier. Elle publie ses conclusions mercredi matin : le rapport de la brigade Incendies et explosions indique qu’un défaut de construction est en cause. Un conduit de cheminée en métal a chauffé et se trouvait près d’un toit en bois, ce qui a provoqué l’origine du feu.

Les pompiers d’Erguël avaient pu rapidement maitriser le feu. L’incendie avait fortement endommagé le toit de la maison familiale. Personne n’avait été blessé. /comm-cbe