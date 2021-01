Attention aux métaux lourds

C’est une problématique connue, qui fait souvent parler d’elle, aussi dans la région. On apprenait récemment qu’une cinquantaine de parcelles étaient chargées de métaux lourds à Reconvilier et Loveresse, à proximité des anciennes usines Boillat. Une charge qui représente un danger pour la santé humaine, selon les rapports publiés. On pense notamment aux enfants, qui mettent souvent la terre à la bouche. Alors de quels dangers parle-t-on précisément ? Dans son postulat, Maurane Riesen évoque le cas du plomb : diminution des capacités cognitives et des performances, troubles de l’attention ou encore comportements délictueux. Des effets toxiques et irréversibles, même à faible dose. Le problème, selon la députée, c’est que la pollution pourrait toucher des zones éloignées des activités industrielles. Des places de jeu, des jardins privés ou encore des potagers. D’où l’importance de mener des investigations plus poussées selon elle. Le Conseil-exécutif reconnaît le problème, il l’empoigne déjà, preuve en effet la démarche initiée à Reconvilier. Mais examiner systématiquement tous les jardins et aires de jeu serait impossible sans fixer des critères. A ce titre des réflexions sont menées au niveau fédéral, en concertation avec les cantons. Une procédure pour recenser, analyser et assainir les parcelles potentiellement dangereuses pour la population, les enfants en particulier, devrait être bientôt disponible. Le canton de Berne s’en saisira dès que possible. /oza