Emplois bernois à Moutier : erreur de comparaison

Le nombre d’emplois liés au canton de Berne à Moutier est en fait en léger recul. Une progression de 6,6 équivalents plein-temps (EPT) avait été annoncée lundi par les autorités. Mais selon des recherches effectuées par notre rédaction, une erreur a été commise dans la comparaison entre certains chiffres entre 2015 et 2020. Nous l’avons signalé à la Chancellerie d’Etat ce jeudi.

C’est dans le décompte des postes dans l’enseignement que le problème est apparu. Précisons tout de suite que les chiffres communiqués lundi par le canton, qui présentent une photographie de la situation en 2020, sont corrects. On parle de 117,6 EPT pour la scolarité obligatoire et les institutions comme le ceff ou l’Ecole de maturité spécialisée (EmsP). Ce qui étonne, c’est que les chiffres pour 2015, présentés avant le vote du 18 juin 2017, font état de 100,4 EPT seulement. Une différence de 17 EPT qui ne se justifie pas sachant que les effectifs sont globalement à la baisse dans les écoles. Il y a pourtant une explication simple : les postes de direction et l’enseignement spécialisé n’avaient pas été pris en compte en 2015 pour une raison inconnue. Ils l’ont été en 2020. Le canton a donc comparé lundi deux années qui ne prenaient pas complètement les mêmes éléments en considération.







Total faussé

Les conséquences de cette erreur sont simples. En comparant ce qui n’est pas comparable, une progression de 17 EPT dans l’enseignement apparaît. Elle est fausse, puisqu’on doit plutôt tabler sur une stabilité à ce niveau-là. Les postes de direction existaient déjà en 2015, tout comme l’enseignement spécialisé. On s’aperçoit d’ailleurs que le nombre de leçons spécialisées est sensiblement le même entre 2015 et 2020. Mais le couac principal, c’est que le canton annonce une progression globale de 6,6 EPT des emplois cantonaux à Moutier. Au vu de ce qui précède, on doit plutôt tabler sur une érosion qu’on peut estimer à environ 10 équivalents plein temps. Nous avons relayé ces chiffres jeudi à la Chancellerie d’Etat, qui reconnaît effectivement un problème et vérifie le tout auprès des instances concernées. Elle explique que, comme pour tous les autres secteurs, une comparaison a été faite entre les chiffres livrés par les différentes directions cantonales. Elle ignorait aussi que les mêmes critères n’avaient pas été pris en compte par les équipes, qui ont changé entre temps. Le vice-chancelier David Gaffino insiste par ailleurs sur le fait que légèrement positive ou légèrement négative, la situation de l’emploi bernois à Moutier reste stable. Selon lui, prétendre que Berne se désengage de la ville ne reflète pas la réalité. De toute manière et on le sait, chaque camp en fera sa propre interprétation. /oza