HEP-BEJUNE : plus d’argent de la part du canton de Berne

La HEP-BEJUNE recevra plus d’argent de la part du canton de Berne. Le Conseil-exécutif a accordé un crédit de 6,5 millions de francs en 2021 soit 4.5% de plus qu’en 2020.Cette hausse s’explique notamment par le financement exceptionnellement bas engagé pour l’année 2020. De plus, les dépenses de 2021 s’accroissent légèrement en raison du lancement d’un projet devant permettre à la HEP-BEJUNE d’adapter ses formations au plan d’action de la Conférence de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP) pour l’éducation numérique.

Conformément au Concordat intercantonal, les dépenses sont réparties entre les cantons partenaires à raison de 25% pour Berne, de 25% pour le Jura et de 50% pour Neuchâtel. /comm-ami