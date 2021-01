C’est une lettre qu’il ne fait pas forcément plaisir à tout le monde. La déclaration d’impôt 2020 arrive ces jours dans nos boîtes aux lettres. Plus de 637'000 courriers ont été envoyés. L’Intendance des impôts a tenu jeudi à Berne sa traditionnelle conférence de presse. La crise du coronavirus entraîne des modifications dans la déclaration 2020.

Les modalités de déduction des frais de déplacement pour l’année fiscale 2020 ont été précisées. Par exemple, les contribuables qui ont acheté un abonnement annuel peuvent en déduire le coût, même s’ils ne l’ont pas utilisé toute l’année. Ceux qui se sont rendus au travail en voiture entre le 1er mars et le 31 décembre peuvent également déduire leurs frais d’utilisation d’une voiture pour chaque trajet domicile/travail effectué par ce mode de transport. Le coût de l’abonnement de transports publics peut aussi être déduit. A noter encore que près de 186'000 contribuables ont profité de l’introduction, pour une durée limitée, d’un intérêt rémunératoire de 0,5 % et payé d’avance leurs tranches 2020.

Nouveautés pour l’année fiscale 2020

Désormais les frais de démolition en vue d’une construction de remplacement peuvent être déduits. Auparavant, seuls les frais d’entretien immobilier et les frais d’investissement destinés à économiser l’énergie et à ménager l’environnement pouvaient en bénéficier. Il sera également toujours possible de prolonger le délai du dépôt de la déclaration sans frais jusqu’au 15 juillet pour les personnes physiques. Un délai plus long sera désormais payant.

A noter encore que le logiciel TaxMe offline ne sera plus proposé. Son actualisation régulière demandait d’importants travaux de développement.

Du nouveau également pour la prochaine année fiscale

Le plafond de la déduction pour les frais de garde des enfants par des tiers sera relevé à 12'000 francs lors de l’année fiscale 2021. En ce qui concerne le montant maximal des cotisations au pilier 3a sera de 6883 francs pour les contribuables qui cotisent au 2e pilier. Il sera de 20 % du revenu de l’activité lucrative, dans la limite de 34 416 francs, pour ceux qui ne cotisent pas au 2e pilier. A noter encore que le Grand Conseil bernois a arrêté une quotité d’impôt cantonale différente pour les personnes physiques (3,025) et les personnes morales (2,820) à partir de l’année fiscale 2021. /sbo