Voici à quoi ressemblera l’EMS Ried à Bienne

L’EMS Ried est l’un des quatre homes municipaux de Bienne. L’établissement médico-social doit être rénové en raison de la structure vieillissante et des équipements qui ne sont plus adaptés. En juin 2020, un concours d’architecture a été lancé. Parmi les 45 projets reçus, le jury composé de représentants de la Ville de Bienne ainsi que de spécialistes externes a recommandé de poursuivre le projet PHOENIX élaboré par le bureau d’architecture bernois FFAD. Si les travaux de planification se déroulent comme prévu, le projet pourra être soumis au second semestre 2022 en votation populaire et réalisé dès 2023. /comm-ami