« Cortébert est un village meurtri »

La commune travaille d’arrache-pied pour soutenir au mieux la famille qui a littéralement tout perdu en l’espace d’une nuit. Un compte bancaire a été ouvert et une solution d’hébergement provisoire a été trouvée. Les besoins matériels seront répertoriés prochainement et la liste sera mise à disposition de tous ceux qui souhaiteront faire un don en nature. On retrouve Manfred Bühler :