Ferme en feu à Cortébert

Une ancienne ferme a été totalement détruite par les flammes dans la nuit de jeudi à vendredi au nord-est de Cortébert. L’alarme a été donnée peu avant 1h du matin. Selon les informations d’un auditeur, confirmées par la police bernoise, toute la famille qui vit dans l’habitation est saine et sauve. En revanche, plusieurs bovins ont péri. La commune de Cortébert a d’ores a déjà fait savoir qu’elle soutiendra et coordonnera le relogement de la famille et ouvrira un compte de solidarité. /ami