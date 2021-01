Le CCP lance sa conquête

La circulation des artistes est compliquée en raison de la situation pandémique. Aussi, le CCP s'est concentré sur les acteurs culturels suisses, et même régionaux. Une opportunité. Danse, théâtre, musique et arts visuels seront à l'honneur, dès le mois de mars si les conditions le permettent. Un programme disponible sur le nouveau site internet du centre culturel, et qui pourrait être agrémenté de quelques surprises jusqu'à l'été. /oza