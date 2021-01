Frontal dans les gorges de Court

Un accident frontal s'est déroulé dans les gorges de Court à Moutier lundi matin, annonce la police cantonale bernoise dans un communiqué. Selon les premières informations, dans un virage à gauche, une camionnette circulant en direction de Court a franchi la ligne de sécurité et est entrée en collision avec une automobile circulant en sens inverse. La conductrice de la voiture a été blessée dans l’accident et transportée en ambulance à l’hôpital. Le conducteur de la camionnette a lui aussi pris la direction de l'hôpital, mais par ses propres moyens pour un contrôle. Les deux véhicules sont en dégât total. La circulation sur la route cantonale des gorges de Court été gérée en alternance. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances et causes exactes de l’accident. /comm-cbe