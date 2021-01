La neige fait la loi sur les routes

Les conditions de circulation étaient très difficiles dans la région lundi, en raison des chutes de neige. La police cantonale bernoise a recensé plus d'une cinquantaine d'annonces d'accidents depuis minuit jusque dans l'après-midi, pour tout le territoire bernois. Quatorze de ces accidents ont eu lieu dans la région Bienne, Seeland et Jura bernois, dont six dans le Jura bernois. A Moutier, une collision frontale a fait une blessée lundi matin. /cbe