Les examens de conduite reprendront à Tavannes

Les élèves conducteurs du Jura bernois pourront de nouveau passer leur examen de conduite à Tavannes. Cela sera possible dès que la situation sanitaire le permettra. Dans l’intervalle, les examens pour les véhicules de catégorie B ont lieu à Orpond, où les infrastructures se prêtent mieux au respect des règles de distanciation et d’hygiène requises par la pandémie.

Cette mesure temporaire, décidée en mars 2020 et provisoirement maintenue à partir de juillet, est toujours en vigueur aujourd’hui. Une lettre d’information aux moniteurs des autos-écoles du Jura bernois a pu laisser penser qu’elle était pérenne et qu’il ne serait plus possible de passer un examen de conduite depuis le site de Tavannes, ce qui n’est pas le cas. /ami