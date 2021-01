Valbirse investit

Couac de règlement

Alors que la séance touchait à sa fin, le dernier objet devant se soumettre à un vote a forcé le bureau du Conseil général et son nouveau président Pascal Flotron à se replonger dans le règlement. Le législatif devait alors se prononcer sur trois propositions de la commission Bien Vivre à Valbirse relative au projet de création d’une place du village. Le premier, demandant l’étude par le Conseil communal de différents scénarios, a récolté douze voix pour, six contre et onze abstentions. Le second, demandant la création d’un groupe de travail, a lui récolté neuf voix pour, cinq voix contre et quatorze absentions. La majorité absolue se situant à quinze, le président du Conseil général a tout d’abord annoncé que ces deux objets étaient refusés. Mais la majorité n’ayant pas non plus été obtenue dans le camp des contre, il a fallu relire le règlement. Après cinq minutes d’interruption de séance, le président a annoncé qu’il y avait un article qui avait été complété et quelque peu modifié en juin 2019 et qu’ainsi il était également possible d’approuver un objet si la majorité des votants était atteinte. Cela signifie qu’en raison des nombreuses abstentions, les deux points devraient être acceptés. Un élu a alors proposé de revoter en connaissance de cause, avant de se rétracter, un autre a demandé le report complet du point et un dernier a proposé tout simplement de conserver ce vote et donc d’accepter les deux objets déjà soumis au vote, solution qui a été choisie par la majorité des élus. Le troisième objet a ensuite été refusé, à savoir la possibilité que les citoyens puissent proposer leurs idées au travers d’un concours.

Le président du Conseil général a annoncé que ce point de règlement devra être, très rapidement, revu afin d’éviter qu’une telle situation ne se reproduise. /lyg