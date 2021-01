Vote d’appartenance cantonale : dernière ligne droite pour Moutier Plus

C’est le sprint final dans la campagne pour le vote sur l’appartenance cantonale de Moutier. Une campagne qui est freinée par la pandémie. Pas de grands rassemblements ou de stands pour convaincre les Prévôtois cette année. Le comité Moutier Plus fait le point à un peu plus de deux mois du scrutin. Pour Muriel Käslin, l’une des porte-paroles de Moutier Plus, le coronavirus permet aussi de se questionner, par exemple sur quelles sont les choses les plus importantes actuellement :