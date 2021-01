Lajoux pourrait récupérer une petite parcelle industrielle

La commune de Lajoux pourrait récupérer une petite parcelle de zone industrielle, via la modification d’une vente de terrain à Métafil-laGirolle fin 2008. A l’époque, la société prévoyait un agrandissement sur une surface de plus de 3000 mètres carrés. Mais dans le même temps, la situation économique se détériorait, et la conjoncture n’a pas permis de réaliser le projet. Si bien que dans les faits, le terrain n’a jamais été officiellement acheté par l’entreprise.

L’assemblée communale est une nouvelle fois sollicitée aujourd’hui pour annuler la décision de décembre 2008 et modifier la vente : Métafil-laGirolle deviendrait ainsi propriétaire d’une parcelle plus petite, de 2000 mètres carrés environ. Le terrain restant pourrait par la suite accueillir une petite entreprise, un atelier ou le local d’un artisan.

Et il s’agirait là de l’unique parcelle disponible en zone industrielle sur tout le territoire communal, qui n’en compte actuellement aucune. En effet, la politique cantonale vise actuellement à densifier les zones industrielles déjà importantes. Et aux Franches-Montagnes, ce n’est pas à Lajoux que ça se passe, mais plutôt au Noirmont, à Saignelégier et aux Breuleux.

Les citoyens se prononceront sur cette question lors de l’assemblée communale prévue ce jeudi 28 janvier. /lad