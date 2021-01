Collision frontale à Douanne

Collision frontale sur l’A5 à Douanne. Une voiture est entrée en collision avec un camion en milieu de journée vendredi. Selon les connaissances actuelles que la police cantonale bernoise communique, un conducteur d’automobile circulait de Bienne en direction de Douanne. Dans le secteur de la bifurcation pour Alfermée, pour des raisons encore à déterminer, l’automobile s’est déportée sur la voie circulant en sens inverse et y est entrée frontalement en collision avec un camion. Le conducteur de l’automobile a été blessé dans l'accident. Après avoir reçu les premiers soins d’urgence sur place par une équipe d’ambulanciers, il a été transporté à l'hôpital. Le chauffeur du camion est quant à lui indemne. Le trafic a été réglé de manière alternée durant les travaux et des bouchons se sont formés sur l’A5. Les pompiers professionnels de Bienne ont également été engagés sur place afin de lutter contre les fuites de liquides. La Police cantonale bernoise a ouvert une enquête afin de clarifier les circonstances et les causes de l’accident. /comm-lyg