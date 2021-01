Pas d’Imériale en 2021

Pas non plus d’Imériale en 2021. Le comité d’organisation a annoncé sur sa page Facebook qu’il renonçait à organiser l’édition 2021 de la fête de St-Imier, en raison des dernières mesures de sanitaires et du manque de perspectives pour l’année.

C’est pour l’instant la seule manifestation du premier semestre qui a franchi ce pas. Contactés, les autres fêtes ou festivals comme la foire de Chaindon à Reconvilier, la fête de la Solidarité à St-Imier, la Braderie de Bienne, le Lakelive à Bienne, la Fête du Vin de La Neuveville et la Fête des Saisons à Tavannes ne se sont pas encore prononcés. /lyg