Résultat positif pour la BCBE

La Banque cantonale bernoise (BCBE) a bouclé l'exercice 2020 sur un bénéfice net de 148,4 millions de francs, en hausse de 3,9%, malgré un contexte difficile marqué par une crise sanitaire sans précédent. Conformément à sa politique de distribution, l'établissement envisage de relever la rétribution de ses actionnaires, selon un communiqué diffusé vendredi matin.







Résultat d'exploitation : plongeon de près d'un tiers



Le produit d'exploitation s'est contracté de 7,1% à 413,2 millions de francs. Si le résultat brut des opérations d'intérêts, coeur de métier de la banque, a progressé de 6,6% grâce à l'augmentation des volumes, le résultat net, c'est-à-dire ajusté des corrections de valeur pour risques de défaillance et pertes, a reculé dans des proportions similaires, à 268,7 millions, indique la BCBE. Les recettes générées par les commissions et prestations de service se sont quasiment maintenues à niveau (-0,1%), à 150,1 millions de francs, alors que le produit des opérations de négoce et de l'option de la juste valeur a chuté de 13,0% à 20,9 millions. Malgré une réduction "substantielle" des charges (-4,5%), le résultat d'exploitation a plongé de près d'un tiers (-29,7%) à 112,7 millions.





De 8,40 à 8,80 francs



L'établissement cantonal a dissous des réserves pour risques bancaires généraux à hauteur de 58,3 millions de francs, ce qui lui a permis de boucler l'exercice en territoire positif. La BCBE proposera à l'Assemblée générale du 18 mai d'augmenter le dividende à 8,80 (8,40) francs par action, ce qui représente un taux de distribution d'environ 55%, dans la fourchette visée de 50-70%, pour un rendement sur dividende d'environ 4%.Pour l'exercice en cours, la direction de la BCBE dit s'attendre à un bénéfice annuel quelque peu inférieur à celui de l'année écoulée. /ats