Une maison pour partager l’art

L’art et le partage au centre de la Maison-Matrice. Appelée initialement « La suite du Pantographe », du nom de l'ancien centre culturel alternatif de Moutier, elle a pris sa propre identité en 2020 avec la création d’une association à but non lucratif. Le comité a donné ce nom de « matrice » en se basant sur le sens anglophone du mot qui est le plus adapté à leurs activités selon lui, c’est-à-dire « l'environnement culturel, social ou politique dans lequel quelque chose se développe ».

Claire Huguenin, présidente du comité et résidente permanente des lieux, explique la naissance de la Maison-Matrice :