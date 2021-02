Ecoles de musique : des budgets qui pèsent

Le canton de Berne vient de l'annoncer : il accordera cette année 18 millions de francs aux 28 écoles de musique reconnues sur son territoire à titre de contribution. Un montant fixé par la Loi sur les écoles de musique (LEMu) qui suscite toutefois des réactions. En janvier, les communes de la région se sont fendues d'une lettre adressée à la conseillère d'Etat et directrice de l'instruction publique et de la culture Christine Haesler via l'association Jura bernois.Bienne. Le directeur de l'Ecole de musique du Jura bernois (EMJB) Philippe Krüttli l'apprenait à RJB vendredi. Il explique que la contribution cantonale représente environ 23% des charges totales de l'EMJB. Un montant qui n'a pas évolué alors que le budget des écoles de musique a pris l'ascenceur en raison d'un changement de classe salariale - passage de la classe 6 à la classe 7 - validé en 2019. « Le canton commande, mais c’est lui qui paye le moins. Les communes, elles, assument un lourd fardeau. D’où la demande de réévaluer la répartition des charges fixées dans la LEMu », détaille-t-il.