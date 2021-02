La société biennoise Engel SA s’associe au groupe Arthur Weber

Deux entreprises traditionnelles suisses spécialisées dans la fourniture de produits et services pour la construction, pour l’artisanat et pour l’industrie poursuivent désormais leur route ensemble. La société biennoise Engel SA et le groupe Arthur Weber, dont le siège se situe à Schwyz, joignent les forces de leurs nombreuses succursales en Suisse afin de relever ensemble les défis du futur. Au total, ce ne sont pas moins de 900 collaborateurs qui travailleront désormais ensemble dans toute la Suisse. /comm-ami