Tournée de dépistage

Les citoyens du canton de Berne auront l'occasion de se faire tester au Coronavirus dans un camion. Celui-ci a été équipé en deux semaines et commencera sa tournée mardi 2 février à la place de la gare à Bienne, entre 12h et 18h. Le véhicule comporte quatre espaces : trois pour l’accueil des patients et un pour le matériel. Dans un premier temps, il sera envoyé en intervention rapide sur le territoire cantonal pour pratiquer localement des tests étendus. Plus tard, il pourra servir aussi pour la vaccination, en cas de catastrophe ou lors de grandes manifestations.

Les tests sont gratuits et se font sur inscription, en suivant ce lien . /comm-cbe