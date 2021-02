Bienne souffre toujours de sa mauvaise image

L’association PME Biennoise a mené un sondage auprès de ses membres entre le 1er mars et le 31 août 2020, afin d’avoir un aperçu de la situation économique actuelle. Les questions portaient sur l’attractivité de la cité seelandaise mais aussi sur le trafic ou encore le bilinguisme. Les résultats ont été publiés lundi. L'association compte 328 membres, majoritairement actif en région biennoise, et 89 d'entre eux (soit 27%) ont participé à l'enquête. Un tiers des entreprises sondées sont actives dans le domaine de la construction, un tiers dans les services, et le reste dans d'autres domaines. Les PME participantes comptent en moyenne 34 employés.







Trafic

Sept entreprises sondées sur dix estiment que les restrictions au centre-ville représentent un obstacle à leurs activités. Elles sont aussi majoritaires à reconnaître l’utilité de la branche est de l’autoroute A5, et au futur axe ouest. Les sondés se sont montrés opposées en à plus de 90% à la suppression de zones bleues. Et côté transports publics, un peu moins de 40% des PME les jugent utiles pour leurs collaborateurs. On notera que globalement, la mobilité est tout de même considérée comme bonne (~60%) à très bonne (~10%).







Image

Les PME qui ont participé à l'enquête sont plus de 80% à voir le potentiel de développement économique de la cité seelandaise, et à apprécier la qualité de vie. Mais le sondage révèle un fait qui pourrait bien nuire à cette attractivité économique : 70% des entreprises estiment que Bienne a une mauvaise image hors de ses frontières. Selon l’association, cette situation peut engendrer des difficultés dans le recrutement et freiner le développement démographique de la cité seelandaise. Notons que sur environ 40'000 travailleurs biennois, environ 20'000 n'habitent pas dans la localité.





Bilinguisme

Parmi les 89 entreprises sondées, seules 6 d'entre elles ont répondu en français. Néanmoins, deux tiers au total considèrent le bilinguisme propre à la cité seelandaise comme une chance. /comm-cbe