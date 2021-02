Dix fois plus de sel sur les routes suisses en janvier

Les cantons de Neuchâtel et du Jura ainsi que le Jura bernois ne sont pas en reste : 5'400 tonnes de sel de déneigement ont été épandues sur les routes entre octobre 2020 et janvier dernier contre 2'500 tonnes seulement sur la même période un an auparavant.

Cette plus forte demande ne pose pas de problème aux salines qui fonctionnent de manière continue. Le directeur des Salines suisses Urs Hofmeier précise d’ailleurs que les stocks actuels de sel de déneigement se montent à 150'000 tonnes.

Chaque année, les trois salines de Schweizerhalle (BL), Riburg (AG) et Bex (VD) produisent jusqu’à 600’000 tonnes de sel. Une production qui, outre les besoins pour le déneigement et la consommation culinaire, sert notamment à l’industrie et à l’agriculture. /aju