Masque obligatoire dès la 7H dans le canton de Berne

Mercredi, le canton de Berne a annoncé de nouvelles décisions dans la lutte contre la pandémie de coronavirus. Le gouvernement bernois souhaite éviter autant que possible de fermer les écoles, notamment en raison des nouveaux variants. Il a donc étendu l’obligation de porter le masque aux élèves de 7H et 8H (5ème et 6ème primaire) dès le 10 février. Les mesures cantonales valables pour l’enseignement du sport et pour les enseignements artistiques ou culturels s’appliquent dorénavant aussi à partir de la 7H.

Une mesure en soi pas très difficile à appliquer, mais qu’en est-il dans les classes à plusieurs degrés ? Est-ce que seuls les élèves de 7e et 8e Harmos devront porter un masque alors que dans la même pièce les plus jeunes n’en porteront pas ? Ou bien faudrait-il dans ces cas étendre l’obligation à toute la classe ? Contactée, la conseillère d’état en charge de l’instruction publique Christine Häsler n’était pas disponible pour répondre à ces questions. Peter Gasser, co-président du syndicat des enseignants francophone de Formation Berne a lui tenté d'y répondre: