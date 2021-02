Les patinoires de la région impactées par le coronavirus

Le coronavirus touche également les finances des patinoires de la région. Les espaces de glace de Tramelan, de Moutier et de St-Imier sont ouverts pour les clubs selon les règles en vigueur édictées par le Conseil fédéral. L’idée est de permettre aux jeunes de pouvoir exercer leur pratique sportive malgré la situation extraordinaire.

Malgré l’ouverture des sites de Tramelan et de St-Imier, l’argent peine à entrer dans les caisses malgré tout d’après les responsables contactés jeudi. Les services communaux en charge de la patinoire de Moutier restent injoignables pour l’heure. Selon André Ducommun, responsable des sports pour la commune de Tramelan, les frais d’entretien ne changent pas et les rentrées ne sont pas les mêmes. Les coûts les plus importants sont réalisés en début de saison pour faire la glace. Les seules économies résident donc dans l’électricité et le fait qu’il faut moins ressortir les machines.