Masques en 7-8H : quid des classes à plusieurs degrés ?

Dès mercredi 10 février, tous les élèves de 7e et 8e Harmos devront porter un masque à l’école dans le canton de Berne. Le Conseil-exécutif l’a annoncé mercredi, il prend cette mesure pour éviter autant que possible que des classes entières soient mises en quarantaine. Mais qu’en est-il pour les classes à plusieurs degrés ? Le chef de l’office de l’école obligatoire et du conseil (OECO) Erwin Sommer explique que c’est aux communes de décider si elles étendent cette obligation à tous les élèves des classes concernées ou si seuls les 7e et 8e Harmos devront en porter :