Sols pollués : qui paie la facture ?

Entre Reconvilier et Lovresse, plus de 400 parcelles sont concernées par la pollution des sols. En cause notamment les activités industrielles des usines Boillat. L’élimination des déchets dans une décharge agréée provoque des coûts. Dans certains cas, la facture est à la charge des propriétaires. Pour la députation francophone, il n’est pas admissible que des personnes qui ne sont pas responsables de ces pollutions dont on connait l’origine, doivent passer à la caisse. Elle demande donc au Conseil-exécutif d’ajouter une disposition légale à la loi afin de financer les surcoûts engendrés. Pour ce faire, elle propose d’utiliser le fonds pour la gestion des déchets du canton de Berne. Ce dernier est alimenté par le produit de la taxe sur les déchets. L’urgence est demandée. /ami