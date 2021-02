Femme dévalisée à Bienne

Deux inconnus s'en sont pris à une femme vendredi soir à Bienne. La victime marchait sur le Quai du Bas vers 18h lorsqu'elle a été abordée par les deux hommes, entre le passage souterrain et la rue du Débarcadère. Ces derniers l'ont alors menacée avec un couteau avant de la dépouiller de ses bijoux et de son argent. Selon les éléments recueillis par la police cantonale bernoise, les agresseurs ont pris la fuite avec le butin. La femme n'a pas été blessée.

Les deux auteurs présumés mesurent environ 170 centimètres, sont de peau blanche et âgés entre 25 et 35 ans. L'un d'eux avait des cheveux noirs et une longue barbe. Au moment des faits, il portait une veste noire et des chaussures de sport blanches. Quant à l'autre homme, il portait une veste noire avec une capuche comportant tout autour de la fourrure marron. Le Ministère publique Jura bernois-Seeland et la police sont à la recherche de témoins. Les personnes susceptibles de fournir des informations sont priées de composer le 032 324 85 31. /comm-oza