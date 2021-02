La Suisse votera le 7 mars sur l’accord de libre-échange avec l’Indonésie

Le 7 mars prochain, ce sera la première fois que les Suisses se prononceront sur un accord historique de libre-échange avec un pays non-européen. Le pays en question est l’Indonésie, 4ème plus grande nation du monde en termes de population. L’accord ratifié par le Conseil fédéral et la majorité du parlement est combattu par un référendum. Les partisans de ce référendum soulèvent deux problèmes : l’accord crée une concurrence jugée déloyale avec les agriculteurs suisses et il ne prend pas suffisamment en compte les critères de durabilité.

Le ministre de l’Economie Guy Parmelin rétorque ces accusations et prend position en faveur de l’accord commercial.