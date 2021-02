Précieux soutien pour enVOL

Une aide financière bienvenue pour l'association enVOL vers l'avenir (FLY mit Rückenwind en allemand). Les responsables du projet social biennois se sont vus remettre lundi un chèque de 2'400 francs par huit clubs de service de Bienne et de sa région. Un soutien par ailleurs assuré pour les deux années à venir. Par ce geste, les clubs - parmis lesquels on retrouve deux sections du Rotary-Club, le Zonta Club Biel-Bienne, le BPW Business and Professional Women, le Lions Club Macolin, le Kiwanis Club Biel-Bienne, la Round Table Biel et les Soroptimist International Biel-Bienne - ont souhaité pérenniser un projet qui aide les adolescents en difficulté à se remettre en selle.







Retrouver la confiance



Créé en 2014, le projet enVOL est désormais bien établi à Bienne du côté alémanique. La phase pilote chez les Romands porte ses fruits, et la volonté est désormais d'étendre son action, pourquoi pas jusque dans le Jura bernois. Concrètement, enVOL permet à des élèves secondaires en situation scolaire délicate d'acquérir de l'expérience en passant deux à quatre heures par semaine dans des classes partenaires de l'école primaire ou de l'école enfantine. Les jeunes adolescents sont appelés à exercer des rôles nouveaux auprès des plus petits. Ils assument des responsabilités et servent de modèles. « Les résultats sont probants, et les nombreux retours sont extrêmement positifs », se réjouit Béatrice Sermet-Nicolet, membre du comité d'enVOL. « Ces jeunes en situation de décrochage ont souvent perdu le lien avec l’école. Ils souffrent d’une perte de confiance en eux. Nous avons pu constater que ces stages leur permettent de retrouver cette confiance. »