La Boîte : un concept innovant et « marrant »

Un processus en phase test

Une fois que les différents restaurateurs ont amené leurs plats, l’équipe de l’Atelier Verdan et de la Brasserie de la Marmotte les transfèrent dans des boîtes de conserve. Ils ferment le tout grâce à une sertisseuse achetée exprès pour l’occasion. La marchandise est ensuite mise dans le pasteurisateur afin que la nourriture puisse se garder un peu plus longtemps. Yves Klinger précise que le but n’est pas de la conserver durant plusieurs années. L'équipe est donc encore en phase de test pour déterminer la date à inscrire sur l’étiquette pour que le plat conserve sa qualité. Pour l’instant, il s’agit d’un essai, mais si la demande est bien présente, ce projet pourrait s’étendre après la période de coronavirus. /lge