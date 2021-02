La Ville de Bienne veut soulager les commerçants

A l’issue de sa séance mercredi, le Conseil municipal de Bienne a décidé d’accorder aux locataires des locaux commerciaux appartenant à la ville une remise de 50% de leur loyer pour une durée limitée. Le but est de soutenir les commerçants qui ont été contraints de fermer leurs locaux pendant la première vague de la pandémie.

Mais avant ça, ils doivent être en mesure de justifier un arrêt de leur exploitation au printemps 2020. Et ce temps d’arrêt déterminera la durée de la remise.

Concrètement, cela veut dire qu’un salon de coiffure bénéficiera d’une remise de loyer de 50% pendant une mois et demi, un restaurant pendant deux mois et une entreprise du secteur des loisirs pendant deux mois et demi.

Dans un autre arrêté, le Conseil municipal a approuvé un crédit d’engagement de 165'000 francs destiné à optimiser quatre bâtiments du patrimoine administratif sur le plan énergétique, à savoir l’école du Sahligut, la Maison du Peuple, la salle omnisports de l’Esplanade et le crématoire. /ddc