Les cigognes bravent le froid

Les clichés de cigognes se multiplient sur les réseaux sociaux. Vous en avez peut-être vous-même aperçu dans la région. Si cela peut paraître étonnant de les voir voler dans nos contrées si tôt dans l’année, ce phénomène n’est pas inhabituel et devient même de plus en plus fréquent.

Nous en avons discuté avec Chloé Pang, porte-parole de la station ornithologique suisse.