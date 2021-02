Un élan pour la numérisation

Le canton de Berne veut donner un nouvel élan à la numérisation. Un plan stratégique a été adopté pour 2021, le Conseil-exécutif l’a indiqué ce jeudi. Le plan porte sur la coordination et le développement des activités de cyberadministration. Un exemple concret : le déménagement. Le fait de changer de domicile est souvent contraignant, il engendre des déplacements au bureau communal et donc parfois aussi des coûts supplémentaires. Grâce à sa plateforme « eDéménagement », le canton veut y rémédier. Le site web permettra de signaler un changement de domicile en ligne, sans dépenses additionnelles.



Un autre projet, plus général, est la refonte complète des sites internet du canton. Nouveau design, navigation plus agréable - notamment sur les smartphones - et meilleure vue d’ensemble. Autant d'améliorations qui sont censées simplifier la vie de la population. Au total, 30 projets figurent dans la stratégie de numérisation.



Le développement de ces outils numériques engendrera un changement culturel au sein de l’administration. Le canton précisera aussi les compétences dont le personnel aura besoin. Il assure qu’il lui donnera les moyens de faire face à ces nouvelles exigences. /comm-oza