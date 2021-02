La 10e Biennale durera un jour de plus et s'étend à St-Imier

La 10e Biennale du patrimoine horloger, qui se déroulera du 4 au 7 novembre, s'offre une journée supplémentaire. La manifestation, qui avait lieu jusqu'à présent à La Chaux-de-Fonds et au Locle, va s'étendre géographiquement en direction de St-Imier et de son vallon.

La Biennale, qui permet notamment des visites exclusives des coulisses du monde horloger, entend offrir cette année "un dispositif spécial et élargi pour marquer ce 10e, mais aussi pour célébrer comme il se doit l'inscription, en décembre 2020, de la mécanique horlogère et de la mécanique d'art sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO", a-t-elle indiqué vendredi dans un communiqué.

De nouvelles offres de visites, de maisons horlogères, telles que notamment Longines et son Musée, d'entreprises du tissu horloger ou du Parc technologique de la HE-Arc Ingénierie à St-Imier, vont compléter la liste des manufactures et sous-traitants qui ont ouvert leurs portes en 2019. Les visiteurs avaient pu notamment se rendre chez Audemars-Piguet, Breitling, Cartier, Girard-Perregaux, Tag Heuer, Ulysse Nardin, Tissot ou Zenith.

Le mariage entre la BPH et la Journée internationale du marketing horloger (JIMH) sera célébré le jeudi 4 novembre, avec une édition spéciale de la JIMH, ouverte au public et gratuite, dans l'esprit Biennale. Les autres temps forts seront la soirée de gala, vendredi 5 novembre à 18h30 au Théâtre de l'Heure bleue et la 45e Bourse suisse de l'horlogerie le dimanche 7 novembre au MIH. Des ateliers permettront aussi de découvrir des émailleurs en action. /ATS-vre