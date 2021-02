Une femme victime d’une attaque à l’acide

Une femme de 24 ans a été agressée avec de l’acide à Neuchâtel. Elle a été transportée par les services d’urgence aux RHNe et transférée au CHUV, rapporte ce vendredi la Police neuchâteloise dans un communiqué.



Les faits se sont déroulés jeudi matin en ville de Neuchâtel. La jeune femme a été agressée avec de l’acide par une personne cagoulée dans le garage souterrain de l’immeuble rue de L’Evole 53. Alarmé par ses appels au secours, un voisin l’a secourue et l’a douchée en attente des secours. D’abord transportée en ambulance à l’Hôpital de Pourtalès, elle a été ensuite transférée au CHUV à Lausanne. Son pronostic vital n’est pas engagé, précise la Police neuchâteloise.







Suspect interpellé



Trois heures après les faits, un homme de 19 ans domicilié dans la région a été interpellé dans le quartier de la Maladière. Il est actuellement à la disposition de la justice et une procédure pénale a été ouverte. La Police neuchâteloise a également lancé un appel à témoins : toute personne ayant vu un jeune homme d'environ 170 cm avec un masque noir ou une cagoule entre la rue de L'Evole et l'Esplanade du Mont-Blanc entre 6h30 et 8h jeudi est priée de prendre contact avec les autorités au 032 889 90 00. /comm-gtr