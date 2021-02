Un programme malgré tout

Du spectacle et du public

Si pour de nombreux secteurs, les mesures sanitaires ont donné un coup de pouce pour se renouveler et prendre un tournant numérique inédit, c’est plus compliqué pour des petits centres culturels tels que Le Royal. « Nous avons parlé de proposer des pièces filmées ou du contenu numérique. D'une part, nous n'avons pas l'équipement. Et personnellement, je ne trouve pas ça très intéressant. D'ailleurs je ne suis pas sûr que ce soit ce que recherche le public de la région », explique Simon Bertholet. En attendant, sous réserve de modifications, le programme du centre culturel de Tavannes commence le 13 mars avec un concert du duo romand Aliose. Plus d’infos ici. /cbe