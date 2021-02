Le Conseil municipal de Courtelary au complet

Le Conseil municipal de Courtelary est enfin complet. Faute de candidats, l’exécutif avait entamé cette nouvelle législature en effectif réduit, avec seulement quatre conseillers municipaux. Les élections complémentaires ont eu lieu ce dimanche. Elles permettent l’arrivée de deux jeunes femmes et d’un homme pour compléter l’équipe : il s’agit de Roxane Zücher (25 ans) et Jenny Mérillat (31 ans), de la formation « Avenir Courtelary ». Elles ont toutes deux remporté l’élection en tête avec respectivement 292 et 284 voix, et sont talonnées par Hubert Droz (65 ans), du mouvement « Hubert dans l’intérêt du village », qui a lui récolté 260 suffrages. Enfin, candidat malheureux, Karim Grassa (« Avec Courtelary ») arrive quatrième, avec seulement 78 bulletins à son nom. Les trois nouveaux arrivants prendront leurs fonctions dès le 1er mars. /cbe