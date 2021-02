Perturbation levée entre St-Imier et La Chaux-de-Fonds

Les trains ne circulaient pas dimanche après-midi, entre St-Imier et La Chaux-de-Fonds dimanche après-midi. L'annonce a été faite aux alentours de 16 heures, et la panne a été levée vers 17h30. Un défaut électrique est à l'origine de la perturbation. Les voyageurs qui transitent entre Bienne et La Chaux-de-Fonds ont été déviés par Neuchâtel. /cbe