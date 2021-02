Camp de neige bilingue

Le projet d’échange national « Deux Im Schnee » permet de faire d’une pierre deux coups : amener des classes d’école de Suisse romande et de Suisse alémanique à se rencontrer lors de camps de neige bilingues et les encourager à acquérir une autre langue nationale dans un cadre décontracté. Après une pause dictée par la pandémie, le projet devrait reprendre en 2022 et acquérir une envergure nationale indique le canton de Berne dans un communiqué lundi. L’agence nationale de promotion des échanges et de la mobilité Movetia et l’Initiative sports de neige Suisse GoSnow rejoindront la direction de projet. Cela permet d’obtenir davantage d’hébergements dans l’Oberland bernois, si bien que les classes pourront être deux fois plus nombreuses à participer.

Le projet « Deux Im Schnee » a été lancé par les cantons de Berne et de Genève en partenariat avec l’Office du tourisme de Gstaad. Depuis ses débuts en 2015, près de 1700 élèves de 10H ont profité de l’occasion pour approfondir leurs compétences linguistiques, culturelles et sociales. Pendant la journée, deux classes travaillent ensemble à l’amélioration de leurs connaissances linguistiques. Pendant leur temps libre, les jeunes peuvent pratiquer des sports de neige et faire plus ample connaissance. /comm-sbo