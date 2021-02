Alerte aux faux collaborateurs

Des imposteurs se font passer pour des collaborateurs d'Energie Service Bienne (ESB) dans la cité seelandaise. Ils réalisent des travaux au nom de l'entreprise contre paiement en espèces, avertit ESB dans un communiqué diffusé mardi. Les faux collaborateurs mentionnent de prétendus dommages aux conduites d'eau pour justifier la prise de contact et visent notamment des personnes agées. L'entreprise ESB rappelle qu'elle réalise des travaux uniquement sur rendez-vous et que ses employés ne demandent jamais de paiement anticipé ou en espèces. En cas de doutes, elle recommande aux clients d'exiger au collaborateur sa carte ESB et de contacter le service clientèle. /comm-oza