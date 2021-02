Pierre Alain Schnegg : « Je suis très satisfait du travail des centres de vaccination »

En l’attente de livraison de nouvelles doses

Difficile pour l’heure de fixer un délai auquel tous les Bernois qui le souhaiteront, se feront vacciner. Mais Pierre Alain Schnegg assure que toutes les forces sont réunies pour poursuivre la compagne à vitesse régulière.

Lorsque les nouvelles doses du vaccin contre le Covid-19 seront livrées et lorsque les centres de vaccinations, les cabinets médicaux et les pharmacies seront au plus fort de leur capacité, jusqu’à 10'000 Bernois pourront être vaccinés chaque jour.