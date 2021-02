Un peu moins pour les hautes écoles

Le Conseil-exécutif a accordé un crédit d’environ 12,1 millions de francs pour couvrir la participation financière 2021 du canton de Berne à la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) et à la Haute école Arc des cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel (HE-Arc). Le montant est inférieur de 500'000 francs au crédit versé en 2020 et identique au crédit alloué en 2019. Cette variation s’explique par une baisse attendue du nombre d’étudiants bernois dans l’espace HES-SO et du nombre d’étudiants accueillis sur le site bernois de la HE-Arc à St-Imier. La participation financière du canton de Berne représente 20% du total à la charge des cantons BEJUNE. /comm-cbe