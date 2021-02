Courtelary sans budget

Courtelary est actuellement privée de budget. Dans la feuille officielle parue ce vendredi, la commune a annoncé qu’une opposition signée de plusieurs personnes avait été déposée. En cause : l’entretien des chemins ruraux de la commune. Les autorités de Courtelary ont annoncé en début d’année qu’elles n’assureraient plus cette tâche, trop onéreuse, et pour laquelle il n’existe aucune obligation légale.







Après le budget

Le budget a pourtant été accepté à l’unanimité en assemblée municipale en décembre dernier. Mais la décision concernant les chemins ruraux est intervenue après coup. Les explications du maire de Courtelary, Benjamin Rindlisbacher :