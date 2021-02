Le virtuel pour compenser l’absence de réel

Le salon interjurassien de la formation passe du réel au virtuel. Suite à l’annulation de l’événement annoncé le mois dernier, les organisateurs ont tenu à réinventer ce rendez-vous destiné à la jeunesse. Ils ont présenté le fruit de leur réflexion vendredi matin. En lieu et place d’une visite et d’un contact direct avec les artisans de la région, le salon interjurassien de la formation propose une application et une nouvelle plateforme internet. « Ça ne remplacera jamais complètement un salon de la formation. On a besoin de voir le monde, on a besoin d’échanger », note toutefois la présidente du rendez-vous Anita Rion.