Cinq blessés dans un incendie à Bienne

Cinq blessés dont un grave dans un incendie à Bienne. Dimanche matin peu, après 4 heures, la Police cantonale bernoise était informée qu’un incendie avait éclaté à la Rue de Mâche à Bienne. A l’arrivée des pompiers, le feu s’était déjà propagé aux premier et deuxième étages. Les forces d’intervention ont pu sauver quatre personnes, dont deux enfants, qui se trouvaient encore dans l’immeuble. Légèrement blessés, ils ont été conduits à l’hôpital en ambulance.

Une femme a quant à elle été grièvement blessée, probablement en raison d’une chute selon le communiqué de la police. Elle se trouvait sur le balcon au premier étage. La victime a dû être conduite à l’hôpital en ambulance.

L’incendie a pu être maîtrisé puis éteint par les quelque 20 membres des sapeurs-pompiers de Bienne. Pour des raisons de sécurité, une surveillance d’incendie a ensuite été mise en place. Le bâtiment a été fortement endommagé par l’incendie et n’est plus habitable actuellement. Un hébergement de secours a été organisé avec l’aide de la commune pour les personnes concernées. La Police cantonale bernoise a ouvert une enquête pour clarifier la cause de l’incendie. /lyg