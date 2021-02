Feu et déprédations à St-Imier

Fin de soirée agitée à St-Imier. Samedi vers 22h15, les sapeurs-pompiers ont été appelés pour un conteneur en feu à la rue du Collège. Alors qu’ils s’occupaient de l’extinction, un ou des auteurs inconnus ont jeté des objets, probablement des bouteilles, contre une voiture des pompiers, selon le communiqué de la police cantonale bernoise. Une vitre a été brisée. Le feu de conteneur a rapidement été éteint par les sapeurs-pompiers et aucun blessé n’est à déplorer. Une enquête a été ouverte pour clarifier la cause de l’incendie et la police cantonale bernoise lance un appel à témoins. Les personnes qui peuvent fournir des informations concernant l’auteur ou les auteurs ou toute autre indication utile sont priées de contacter la police au numéro 032 324 85 31. /comm-lyg